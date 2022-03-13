На Чернобыльской АЭС удалось возобновить электроснабжение
Источник:Энергоатом
На Чернобыльской АЭС удалось возобновить электроснабжение. Это благодаря усилиям специалистов "Укрэнерго", атомщиков и электриков.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что подключение к электроснабжению было очень рискованным.
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ЧАЭС захвачена российскими оккупантами
Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами,
– сообщил Галущенко.
Министр отметил, что украинские энергетики смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе.
Системы охлаждения будут работать в штатном режиме
Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, а не зависеть от резервного питания.Обратите внимание! Галущенко подчеркнул, что ЧАЭС – это объект украинской энергетики, и Украине не нужна никакая помощь со стороны.
Минэнергетики еще раз обратилось к международным партнерам
Минэнергетики еще раз обратилось к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ. Просьба четкая – помочь защитить ядерные объекты Украины.
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