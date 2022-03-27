В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса

Из-за постоянных боевых действий в зоне отчуждения случился пожар. По состоянию на 27 марта огонь охватил более 10 тысяч гектаров леса.

Спасатели не могут приступить к тушению пожара

Всего неподалеку Чернобыльской атомной электростанции возник 31 пожар. Они вызывают повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

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Поскольку зону отчуждения захватили российские военные, наши спасатели не могут взять пожар под контроль и начать тушение.

Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы,

– предупредила Людмила Денисова.

Из-за погоды огонь распространится

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека отметила, что из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся. Это может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

"Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые расположены на территории Чернобыльской зоны", – подчеркнула политик.

Она обратилась в Международное агентство по атомной энергии с просьбой как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара. Ведь последствия этого коснутся всего мира.

Денисова отметила, что предотвратить катастрофические последствия можно лишь путем немедленной деоккупации российскими войсками территории.

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