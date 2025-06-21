Занесенный в Красную книгу: вблизи Чернобыля на мине подорвался конь Пржевальского

В зоне отчуждения ЧАЭС на российской мине подорвался конь Пржевальского, который занесен в Красную книгу. Взрывное устройство осталось вблизи Чернобыля в результате российской оккупации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Конь Пржевальского погиб недалеко от границы

В ГПСУ сообщили, что взрыв акустически задокументировали пограничники недалеко от государственной границы.

Изуродованное тело животного было обнаружено возле одного из заброшенных лесных маршрутов, где ранее были позиции российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что конь Пржевальского – это редкий вид, занесенный в Красную книгу.

Его акклиматизация в Чернобыльской зоне считается большим успехом природоохранников: эти животные хорошо адаптировались к условиям полудикой природы и стали символом экологического восстановления территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.

Этот трагический случай подчеркивает долговременные последствия военной агрессии: даже после отступления российских войск смертельная опасность остается, угрожая не только диким животным, но и людям,

– отметили пограничники.

В ГПСУ добавили, что в приграничье с Беларусью – государством, которое поддерживает агрессию России против Украины, на постоянной основе проводится инженерное обустройство государственной границы. Сейчас территория минируется, также там возводятся новые инженерные заграждения.