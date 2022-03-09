Чернобыльскую АЭС подключат к резервным генераторам: это обеспечит питание на 2 суток

Чернобыльскую АЭС подключат к резервным дизель-генераторам. Это позволит обеспечить питание станции и ее объектов в течение 48 часов.

Об этом 9 марта на своей твиттер-странице сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснил, какие угрозы несет полное обесточивание ЧАЭС.

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Глава МИД уточнил, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. Из-за отсутствия электричества невозможно обеспечить постоянное охлаждение на хранилище отработанного ядерного топлива.

Есть угроза утечки радиации

Резервные дизель-генераторы, о которых говорит Кулеба, смогут работать в течение 48 часов. После этого система охлаждения хранилища отключится. Это будет угрожать утечкой радиации.

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– подчеркнул глава украинского МИД.

"Призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение", – добавил Кулеба.

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