По словам Зеленского, Украина и Грузия должны усилить сотрудничество в этом вопросе. Уже вскоре президент хочет увидеть в этом прогресс.
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Черное море должно быть свободным для судоходства
Черное море должно быть безопасной акваторией: свободной для торговли и свободной для судоходства,
– отметил Зеленский.
Еще одной точкой соприкосновения Грузии и Украины украинский президент назвал стремление обеих стран присоединиться к НАТО и Евросоюзу.
Кулеба инициировал усиление сотрудничества ВМС стран НАТО в Черном море
Отметим, что ранее тему усиления сотрудничества в целях безопасности в черноморском регионе поднял глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он говорил со своим румынским коллегой Богданом Ауреску. Украинский министр инициировал усиление сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря.
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Что известно о визите Саломе Зурабишвили в Украину:
- Президент Грузии прилетела в Киев 22 июня.
- Кроме Владимира Зеленского, в планах политика – встреча со спикером Дмитрием Разумковым и премьером Денисом Шмыгалем.
- Как известно, Зеленский и Зурабишвили не будут подписывать двусторонних документов, однако выступят с общими заявлениями.