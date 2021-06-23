За словами Зеленського, Україна та Грузія мають посилити співпрацю у цьому питанні. Вже невдовзі президент хоче побачити у цьому прогрес.

До теми Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі

Чорне море має бути вільним для судноплавства

Чорне море має бути безпечною акваторією: вільною для торгівлі та вільною для судноплавства,

– наголосив Зеленський.

Ще однією точку дотику Грузії та України президент назвав прагнення обох країн долучитись до НАТО та Євросоюзу.

Кулеба ініціював посилення співпраці ВМС країн НАТО у Чорному морі

Зазначимо, що раніше тему посилення співпраці задля безпеки у чорноморському регіоні підняв глава МЗС Дмитро Кулеба. Про це він говорив зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску. Український міністр ініціював посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Важливо! Тим часом у Чорному морі стався обстріл росіянами британського есмінця "Дефендер". Інцидент стався поблизу мису Фіолент в окупованому Криму. Росіяни запевняють, що відкрили попереджувальний вогонь після того, як есмінець увійшов у так звані "територіальні російські води".

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Що відомо про візит Саломе Зурабішвілі в Україну: