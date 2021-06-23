За словами Зеленського, Україна та Грузія мають посилити співпрацю у цьому питанні. Вже невдовзі президент хоче побачити у цьому прогрес.
До теми Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі
Чорне море має бути вільним для судноплавства
Чорне море має бути безпечною акваторією: вільною для торгівлі та вільною для судноплавства,
– наголосив Зеленський.
Ще однією точку дотику Грузії та України президент назвав прагнення обох країн долучитись до НАТО та Євросоюзу.
Кулеба ініціював посилення співпраці ВМС країн НАТО у Чорному морі
Зазначимо, що раніше тему посилення співпраці задля безпеки у чорноморському регіоні підняв глава МЗС Дмитро Кулеба. Про це він говорив зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску. Український міністр ініціював посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.
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Що відомо про візит Саломе Зурабішвілі в Україну:
- Президентка Грузії прилетіла до Києва 22 червня.
- Окрім Володимира Зеленського, у планах політикині – зустріч зі спікером Дмитром Разумковим та прем'єром Денисом Шмигалем.
- Як відомо, Зеленський та Зурабішвілі не підписуватимуть двосторонніх документів, проте виступлять зі спільними заявами.