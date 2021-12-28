Черное море в Крыму окрасилось в желтый цвет: видео необычного явления

Во временно оккупированном Крыму море у берегов окрасилось в желтый цвет. Такое необычное явление зафиксировали в Евпатории.

Об этом в своем телеграме сообщили СМИ кафиров. Такое явление у берегов Черного моря было отмечено 28 декабря.

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Почему море окрасилось в желтый цвет

Как объяснили специалисты, такую необычную окраску море получило из-за шторма, во время которого со дна поднялся песок.



Черное море в Крыму стало желтым / Скриншот видео

Такое природное явление считают обычным после сильного шторма. Поэтому песок в Черном море у берега Евпатории долго не оседает, что окрашивает воду в разные оттенки желтого.

Черное море стало желтым: смотрите видео

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