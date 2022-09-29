Черное море штормит: есть опасность из-за возможных дрейфующих мин

В Одесской области предупредили об опасности. Там возможен срыв мин с якорей.

Это может произойти из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Опасность в Черном море

После штормовой погоды в Черном море возможен срыв мин с якорей. Они дрейфуют к берегу или детонируют в воде и очень опасны,

– рассказал Братчук.

По его словам, это несет большую опасность для тех кто посещает пляжи, гуляет по побережью и берет в руки подозрительные предметы.

Братчук попросил не подвергать этой опасности себя и родных. Также необходимо сообщать о подозрительных предметах соответствующим специалистам.

Взрыв мины в Черном море

В Затоке в Одесской области у берега взорвалась мина. К сожалению, погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Кстати, ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказывал, что существует минная опасность вражеского ракетного удара по скоплениям людей. Потому пляжи в этом году решили не открывать. Впрочем, не все соблюдают эти правила.

На пляже Одесской области взорвалась мина: смотрите видео