В Черное море зашел новейший ракетный фрегат французского флота

В акваторию Черного моря вошел уже 31-й корабль НАТО с начала года. На этот раз это французский фрегат "Орвень".

Вечером, 13 декабря, французский флагман переправился через Босфор. Впоследствии он таки оказался в акватории Черного моря.

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Россия смущена

Водоизмещение французского судна составляет 6 000 тонн. Длина – 142 метра, ширина – почти 20. Осадка флагмана – 4,9 метра. Корабль может развить скорость до 27 узлов.

Экипаж корабля состоит из 145 человек, у которых на вооружении скорострельная пушка калибром 76 миллиметров, 3 пулемета калибром 20 миллиметров. Также на корабле есть 16 универсальных пусковых ракетных установок ПВО Aster 15 и 30, крылатые ракеты Storm Sadow и 8 противокорабельных ракет "Экзоскет" и два торпедных аппарата.

Вход такого судна в акваторию Черного моря не на шутку смутил страну-агрессора. В Минобороны России уже заявили о том, что пристально следят за передвижением флагмана.



Французский флагман "Орвень" в Босфоре / Фото из твиттера "Nomad Light"

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