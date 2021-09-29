"Черное, опухшее и осунувшееся": тело пропавшего журналиста из Тернополя лежало в морге 2 месяца
Источник:ZAXID.NET
Тело журналиста Ярослава Буяка, которого два месяца искали родные и близкие, все время пролежало в одном из тернопольских моргов.
Брат погибшего – Андрей Буяк рассказал, что они с отцом не ожидали увидеть его в таком неузнаваемом состоянии.
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Тело черное, все совсем черное – опухшее, осунувшееся. Мы хотели сделать панихиду. Но отец сказал, что если его подвинуть раз, и потом второй раз занести, то тело просто разлетится,
– отметил мужчина.
По его словам, холодильные камеры не работали, а в заведении только при родственниках включили холодильник с покойным.
В морге не уведомили родственников
Михаил Вовчук, который является руководителем Тернопольской психоневрологической больницы, где умер Ярослав Буяк, заверил, что в морг умершего привезли со всеми сопроводительными документами:
- на теле была бирка с фамилией;
- в личных вещах – военный билет и телефон.
Он отметил, что у медиков есть соответствующая процедура обращения с телом, которое не забирают родственники. В частности, на седьмой день обязаны сообщить горсовету о покойнике.
Однако, Михаил Вовчук добавил, что работники морга не проинформировали больницу, в которой умер мужчина, что родственники не забрали его тело.Обратите внимание! Родственники будут подавать в суд на работников больницы и морга, где два месяца держали тело. Семья подчеркивает, что будет добиваться справедливости.
Тело пропавшего журналиста из Тернополя пролежало 2 месяца в морге / Фото ZAXID.NET