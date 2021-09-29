Брат загиблого – Андрій Буяк розповів, що вони з батьком не очікували побачити його у такому невпізнаваному стані.
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Тіло чорне, все зовсім чорне – опухше, осунуте. Ми хотіли зробити панахиду. Та батько сказав, що якщо його посунути раз, і потім другий раз занести, то тіло просто розлетиться,
– зазначив чоловік.
За його словами, холодильні камери не працювали, а в закладі лише при родичах включили холодильник із покійним.
У морзі не повідомили родичів
Михайло Вовчук, який є керівником Тернопільської психоневрологічної лікарні, де помер Ярослав Буяк, запевнив, що моргу померлого привезли з усіма супровідними документами:
- на тілі була бірка із прізвищем;
- особистих речах – військовий квиток та телефон.
Він зауважив, що медики мають відповідну процедуру поводженням з тілом, якого не забирають родичі. Зокрема на сьомий день зобов'язані повідомити міськраду про покійника.
Однак, Михайло Вовчук додав, що працівники моргу не поінформували лікарню, в якій помер чоловік, що родичі не забрали його тіло.
Тіло зниклого журналіста з Тернополя пролежало 2 місяці в морзі / Фото ZAXID.NET