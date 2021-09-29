Брат загиблого – Андрій Буяк розповів, що вони з батьком не очікували побачити його у такому невпізнаваному стані.

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Тіло чорне, все зовсім чорне – опухше, осунуте. Ми хотіли зробити панахиду. Та батько сказав, що якщо його посунути раз, і потім другий раз занести, то тіло просто розлетиться,

– зазначив чоловік.

За його словами, холодильні камери не працювали, а в закладі лише при родичах включили холодильник із покійним.

У морзі не повідомили родичів

Михайло Вовчук, який є керівником Тернопільської психоневрологічної лікарні, де помер Ярослав Буяк, запевнив, що моргу померлого привезли з усіма супровідними документами:

на тілі була бірка із прізвищем;

особистих речах – військовий квиток та телефон.

Він зауважив, що медики мають відповідну процедуру поводженням з тілом, якого не забирають родичі. Зокрема на сьомий день зобов'язані повідомити міськраду про покійника.

Однак, Михайло Вовчук додав, що працівники моргу не поінформували лікарню, в якій помер чоловік, що родичі не забрали його тіло.

Зверніть увагу! Родичі подаватимуть позов до суду на працівників лікарні та моргу, де два місяці тримали тіло. Сім'я наголошує, що добиватиметься справедливості.



Тіло зниклого журналіста з Тернополя пролежало 2 місяці в морзі / Фото ZAXID.NET