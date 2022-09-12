Черногория хочет ввести визовый режим для россиян

Черногория стремится во всем быть на стороне Европейского союза. В частности, это могут проявить отменой действия безвизового соглашения, которое страна имеет с россией.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Черногории 9 сентября. Таким образом там прокомментировали полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с россией, которое тогда утвердил Совет Европейского Союза.

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Хотят быть согласованными с ЕС

В МИДе на запрос журналистов ответили, что точно не стремятся действовать вопреки позиции Совета ЕС. Однако важно, чтобы соответствующее решение приняло и правительство страны. Если это произойдет, то приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с россией приведет к:

увеличению визового сбора с 35 до 80 долларов;

необходимости представления дополнительных документов в качестве доказательств;

увеличению сроков принятия решения;

более жестким правилам выдачи многократных виз.

Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью согласована с ЕС в этом решении, как это было до сих пор,

– указали в МИД Черногории.

Сколько россиян ездит в эту страну

Согласно открытым данным, с 1 июня по 14 августа границу Черногории пересекли 48 193 гражданина россии. Это примерно на 15% больше, чем было за тот же период в прошлом году. Российские граждане имеют право заезжать без помех на территорию этой страны и находиться там до 90 суток.

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Черногория расположена на побережье Адриатического моря. Страна считается одним из туристических центров Балканского полуострова.