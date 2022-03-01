Черногория закрывает воздушное пространство для России
1 марта 2022 , 21:25Читати новину українською
Источник:Сегодня
Черногория закрывает воздушное пространство для самолетов России и присоединяется к антипутинскому санкционному блоку.
Теперь россияне не могут попасть на самолете в большинство страны Европы и Канаду. Авиакомпании уже начали массово отменять рейсы.
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Закрытое воздушное пространство для России / Инфографика МИД
Следом за воздушным пространством России теперь грозит массовое закрытие портов и ограничения на передвижение в море. В частности, Великобритания готовится к закрытию британских портов для российских судов.
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