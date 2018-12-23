Черногория потребует автокефалии для своей церкви
Черногорская власть будет добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви. Объясняют это тем, что сербская православная церковь подрывает независимость Черногории.
Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает RTCG.
Читайте также: "Мы потеряли бы Томос": Филарет рассказал, почему не стал главой Православной Церкви Украины
Сербская православная церковь является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.
Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет этим заниматься и нести за это ответственность,
– сказал Джуканович.
К слову, Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия являются безуспешными, в частности, из-за давления СПЦ.
Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремления черногорцев иметь свою автокефальную церковь.
К слову, Сербская церковь отказалась признать решение Вселенского патриархата относительно решения о предоставлении автокефалии Украине.
Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины избрали Михайловский Златоверхий собор.