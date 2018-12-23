Чорногорія вимагатиме автокефалії для своєї церкви

Чорногорська влада домагатиметься відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви. Пояснюють це тим, що сербська православна церква підриває незалежність Чорногорії.

Про це заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, інформує RTCG.

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Сербська православна церква є панівною у Чорногорії, тоді як Чорногорська православна церква не має канонічного визнання.

Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу по відновленню автокефальної Чорногорської православної церкви, і держава буде займатися цим і нести за це відповідальність,

– сказав Джуканович.

До слова, Чорногорська православна церква, яка проголосила себе автокефальною у 1993 року, подібно до української церкви бореться за міжнародне визнання. Наразі її зусилля є безуспішними, зокрема, через тиск СПЦ.

Український патріарх Філарет неодноразово виступав із підтримкою прагнення чорногорців мати свою автокефальну церкву.

До слова, Сербська церква відмовилась визнати рішення Вселенського патріархату щодо рішення про надання автокефалії Україні.



Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України обрали Михайлівський Золотоверхий собор.