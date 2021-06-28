Более 5 тысяч бойцов: в Черном море стартуют военно-морские учения "Си Бриз"

В черноморском регионе 28 июня начинаются учения "Си Бриз 2021". В этом году к ним присоединится наибольшее количество стран-участниц НАТО за всю историю.

В "Си Бриз" примет участие Вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Они в течение 2 недель вместе с украинским Военно-морскими силами будут отрабатывать различные боевые сценарии.

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Планируется, что военные из разных стран будут упражняться в:

столкновении десантных кораблей,

маневрах на суше,

водолазных операциях,

морских операциях по перехвату,

противовоздушной обороне,

взаимодействия во время специальных операций,

противолодочной активности,

поисково-спасательных операциях.

Также ВМС Украины совместно с шестым оперативным флотом ВМС США осуществят морское патрулирование в регионе Черного моря.

Наибольшее количество участников

В нынешних военно-морских учениях примут участие около 5 000 военнослужащих из более 30 стран. Также в Черноморском регионе во время "Си Бриз" будут находиться:

32 корабля,

40 летательных аппаратов,

18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

У россиян "подгорает"

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Дипломатическое представительство предупредило, что данные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют якобы "милитаристские настроения в Киеве".