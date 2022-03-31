В Черном море – корабли с ракетами "Калибр": их готовы запустить по гражданским объектам Украины
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что в Черном море находятся корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Сохраняется угроза ракетного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.
Данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 24.00 30 марта. Украинский народ уже 35 суток героически противостоит российским захватчикам.
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В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров",
– говорится в сообщении.
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