Россия вывела в Черное море подводные лодки, являющиеся носителями "Калибров": в ВМС оценили угрозу

Накануне Россия вывела в Черное море три подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". В ВМС заявляют, что это похоже на обучение личного состава.

Впрочем, отвергать угрозу не стоит, ведь есть вероятность обстрела. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Что делают подводные лодки в Черном море

Плетенчук сообщил, что ситуация остается без изменений в Черном море продолжают находиться три подводные лодки Черноморского флота России.

Больше похоже на обучение личного состава, но, обучение личного состава периодически заканчивается практическими стрельбами. Поэтому следует ожидать опасности от этих единиц,

– подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что в Азовском море корабли Черноморского флота отсутствуют.

Напомним, что в Черном море фиксируют не только подводные лодки России, но и три надводных корабля Черноморского флота, которые также являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Их общий залп может быть до 12 ракет.