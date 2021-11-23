В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть жертвы и пропавший без вести

Вблизи острова Березань в Черном море утром 22 ноября была обнаружена перевернутая лодка. В ней находились тела двух погибших мужчин.

Лодку нашел местный рыбак. Он сразу обратился в дежурный отдел пограничной службы "Очаков".

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Один человек исчез

Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии. Они изъяли тела погибших 1949 и 1961 годов рождения. Их транспортировали на берег.

По словам рыбака, в лодке было три человека. Тело третьего мужчины до сих пор ищут.

Похожая трагедия в Одесской области

Чрезвычайники отметили, что при порывах ветра и в туман не стоит выходить на воду. Призывают всегда обращать внимание на информацию синоптиков о штормовых предупреждениях.

В мае 2021 года на озере Тудоровое в Одесской области перевернулась моторная лодка. На ней патрулировали границу 4 военнослужащих Госпогранслужбы. Трем из них удалось выжить, четвертый мужчина фактически вытащил их на себе. Однако четвертый пограничник пропал. Впоследствии его нашли мертвым.

К слову, в сентябре 2020 года в Обуховском районе на Днепре тоже перевернулась лодка. На борту находились 9 человек. Однако в этот раз никто не утонул.