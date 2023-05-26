Россияне в панике – Черное море становится для них опасным

Многие из вас, наверное, уже обратили внимание на то, что Россия держит в открытом море определенную группу кораблей, при этом не все из них являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Корыто прикрывают другие корыта

К примеру, группа кораблей может быть в количестве 11 единиц, а носителей "Калибров" из них всего 2.

Читайте также Африка решила "вписаться" за Россию

Это явление сейчас вполне привычно. Ведь после того, как некоторые неопределенные беспилотные надводные аппараты начали атаковать российский флот, носителей "Калибров" сопровождают как самые настоящие авианосцы. Это не шутка.

Любой авианосец имеет соответствующее сопровождение, группу кораблей и субмарин. Они обеспечивают ему противолодочную, противокорабельную и противовоздушную защиту. Все это называется авианосной ударной группой – АУГ. В свою очередь аналогичные группы используют для носителей "Калибров".

То есть, чтобы обеспечить безопасность банальному малому ракетному кораблю, в Черном море россияне держат постоянную вспомогательную группу, которая обеспечивает ему прикрытие. Почувствуете степень страха у экипажа патрульного корабля проекта 22 160, водоизмещением 1 500 тонн, который выходит на "пуск"?

Только в российской флотилии корыто на 1 500 тонн прикрывает дюжина других корыт.

Интересно, под каким названием такое явление войдет в историю?

Спокойствия в море больше не будет

Важно то, что это демонстрирует ограниченность функционала российских кораблей.

Помните, как они начали ставить на корабле сухопутные ЗРК Тор-М2? Это ведь не с пустого места, а из-за отсутствия полноценной корабельной ПВО Черноморского флота России.

Интересно Не имеет аналогов в России только одно

Но самое интересное, что после атаки на корабль "Иван Хурс" охота явно будет осуществляться не только за "калиброносцами".

Что тут скажешь, Черное море для российских кораблей становится все более опасным. Причем для всех типов в любое время суток и на любом расстоянии от берега. Безопасного участка, островка покоя – просто нет.

"Нравится, не нравится, а вы терпите, не красавицы".