Корито прикривають інші корита

Наприклад, група кораблів може бути в кількості 11 одиниць, а носіїв "Калібрів" з них всього 2.

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Це явище зараз цілком звичне. Адже після того, як деякі невизначені безпілотні надводні апарати почали атакувати російський флот, носіїв "Калібрів" супроводжують як справжнісінькі авіаносці. Це не жарт.

Будь-який авіаносець має відповідний супровід, групу кораблів та субмарин. Вони забезпечують йому протичовновий, протикорабельний та протиповітряний захист. Все це називається авіаносною ударною групою – АУГ. Своєю чергою аналогічні групи використовують для носіїв "Калібрів".

Тобто, щоб забезпечити безпеку банальному малому ракетному кораблю, у Чорному морі росіяни тримають постійну допоміжну групу, яка забезпечує йому прикриття. Відчуєте ступінь страху в екіпажу патрульного корабля проєкту 22 160, водотоннажністю 1 500 тонн, що виходить на "пуск"?

Тільки в російській флотилії корито на 1 500 тонн прикриває дюжина інших корит.

Цікаво, під якою назвою таке явище увійде до історії?

Спокою в морі більше не буде

Важливо те, що це демонструє обмеженість функціонала російських кораблів.

Пам'ятаєте, як вони почали ставити на кораблі сухопутні ЗРК Тор-М2? Це ж не з порожнього місця, а через відсутність повноцінної корабельної ППО Чорноморського флоту Росії.

Цікаво Не має аналогів у Росії лише одне

Але найцікавіше те, що після атаки на корабель "Іван Хурс" полювання явно здійснюватиметься не лише за "каліброносцями".

Що тут скажеш, Чорне море для російських кораблів стає дедалі більше небезпечним. Причому для всіх типів, у будь-який час доби та на будь-якій відстані від берега. Безпечної ділянки, острівця спокою – просто немає.

"Нравится, не нравится, а вы терпите, не красавицы".