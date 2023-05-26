Чого на цей раз захотіли росіяни

Як ми повідомляли, 13 квітня 2023 року Росія вперше офіційно, на папері, сформулювала розширений та деталізований перелік вимог для продовження її участі в "зерновій ініціативі". Зробила вона це в формі ультиматуму на адресу Секретаріату ООН.

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Він фактично містить 6 пунктів. Назвемо їх окремо:

перепідключення "Россельхозбанку" до SWIFT;

поновлення постачання до Росії західної сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування;

зняття заборони на доступ до західних портів російських суден;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";

розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

А тепер нещодавня хроніка подій.

17 травня 2023 року президент Туреччини оголосив, що Росія погодилася на двомісячне продовження угоди, тобто до 17 липня 2023 року.

18 травня 2023 року МЗС Росії офіційно повідомило, що Росія "у відповідь на звернення насамперед турецьких партнерів підтвердила її продовження ще на два місяці, до 17 липня включно, без будь-яких змін".

При цьому МЗС Росії нагадало всі пункти свого ультиматуму, що наведені вище. Відомство вчергове заявило, що без виконання попередніх вимог "ні про яке розширення "чорноморської ініціативи" не мовиться в принципі, а сама домовленість буде припинена після 17 липня".

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21 травня 2023 року до портів Одеської області прибули перші судна після 12-денної перерви, яка була викликана відмовою російських інспекторів в СКЦ проводити інспекції суден. При цьому Росія відмовилась погоджувати пропускати судна до порту "Південний". Вона пов'язує це зі своєю вимогою поновити роботу аміакопроводу "Тольятті – Одеса", кінцевий термінал якого розташований у цьому порті.

21 травня 2023 року світові ЗМІ повідомили, що делегація з президентів ПАР, Сенегалу, Єгипту, Конго, Уганди та Замбії збирається провести переговори з Києвом та Москвою. Їхня мета – "ініціювати мирний процес", але також "порушити складне питання про те, як Росії, яка перебуває під жорсткими санкціями, можна заплатити за експорт добрив, якого відчайдушно потребує Африка".

Африканська делегація просить за Росію

Повідомлялося також, що африканські лідери обговорять пов'язане з цим питання полегшення транзиту більшої кількості партій зерна з України в умовах війни та можливість більшого обміну полоненими.

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Отже, після "політичного подарунка" Владіміра Путіна Реджепу Ердогану перед другим туром президентських виборів в Туреччині Росія робить чергову спробу просунути через президентів африканських країн ті ж самі ультимативні умови продовження "зернової угоди", які вона висувала як безальтернативні у квітні 2023 року на адресу Секретаріату ООН.

При цьому до порядку денного через африканську делегацію додаються натяки на припинення вогню, великий обмін полоненими та розширення "зернової угоди". Скоріш за все натякається на включення до угоди портів міста Миколаїв.

Мабуть, для більшої ваги аргументів додаються регулярні обстріли Очаківської громади та акваторії. Адже це якраз Дніпровський лиман, що веде до портів Миколаєва.