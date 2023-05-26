Чому в Україні не буде так, як в Бєлгороді

Звісно, це завдяки мужності та винахідливості учасників спецоперації. Але не можна не зважати на видатну й унікальну дурнуватість росіян і їх нездатність адекватно та швидко реагувати на непередбачувані обставини.

До теми Фанати Путіна закохалися в нового "пахана"

Такі операції зазвичай тривають близько доби. Саме так було в попередній раз, коли російські патріоти, які воюють з путінізмом за підтримки України, провідали декілька сіл у Брянській області. Однак зараз все тривало декілька діб.

Щоб вичавити диверсантів з Бєлгородської області, недоімперії довелося не тільки перекидати війська з резерву, але й використовувати артилерію та авіацію. Тобто руйнувати будинки своїх громадян на своїй території, як вони роблять на нашій.

Справедливість таки існує, але поки що її замало.

Висновки у зв'язку с цією успішною спецоперацією наступні.

По-перше, на території України щось подібне неможливе в принципі. На відміну від Росії у нас обов'язково буде серйозний спротив будь-яким диверсантам. Зверніть увагу, в Україні, звісно, є ті, хто вважає Росію своєю і готовий її підтримувати. Але вони обмежуються ниттям у соцмережах або індивідуально співпрацюють з російськими спецслужбами, виступаючи у ролі навідників їхніх ракет.

Ніяких організованих груп на території України, які проводять підпали й підриви, нищать поїзди – не існує. Проросійське підпілля навіть листівки розклеювати не наважується, не те щоб тут захоплювати населенні пункти.

Читайте також Програма мінімум – сісти в крісло Путіна: Пригожин розпочинає "кремлівську м'ясорубку"

Це свідчить, що в нас дійсно вітчизняна визвольна війна проти загарбників. Хоча образ саме такої війни марно намагаються створити для недоімперії російські пропагандисти.

Росія тримається на понтах

По-друге, Україна і світ отримали чергове наочне підтвердження, що Росія – це величезний симулякр, у який вірять лише окремі розумові збоченці. Їхні прикордонна служба і Росгвардія не здатні захищати власний кордон. "Кинджали" вразливі (саме тому зараз арештовують розробників). Російська ППО дірява і не в змозі перехоплювати сучасні ракети й літаки НАТО.

Цікаво Колаборанти – геть, росіяни – welcome: як Кремль готується до "виборів" в окупації

Хоча недоімперія залишається вкрай небезпечною для людей – як для населення сусідніх країн, так і для тих, хто всередині.

От що російське насправді не має аналогів у світі, так це рівень самовозвеличування, навіжених понтів про "Третій Рим", а також унікальний цивілізаційний шлях цієї держави. Всі ці дуже дорогі декорації розвалюються при зіткненні з реальністю.

Це дає чергові підстави сподіватися на успішний український наступ і перемогу взагалі.