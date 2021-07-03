Подали сигнал бедствия: в Черном море у украинского судна отказал двигатель

В Черном море 3 июля произошел неприятный инцидент. У украинского рыболовецкого судна отказал двигатель – моряки подали сигнал бедствия.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель регионального управления морской охраны Госпогранслужбы.

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Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо,

– сказал собеседник агентства.

К слову, росСМИ ранее утверждали, что к украинскому судну направили российский ракетный катер, который проходил неподалеку.

Они отмечали, что на борту находился экипаж из 4 человек. У корабля отказал двигатель и обесточенный он дрейфовал в море несколько часов.