В Черном море увеличилось количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары по Украине

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, в том числе из акватории Черного моря. Там 1 июня возросло количество судов, которые могут угрожать ракетными обстрелами.

Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники отметили, что россияне не находят сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Поэтому враги пытаются компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами.

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В Черном море стало больше российских кораблей

В акватории Черного моря выросло до 3 количество кораблей, угрожающих ракетными ударами. В то же время, десантных судов не зафиксировали.

Рашисты оттащили 2 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать,

– отметили в ОК "Юг".