В то же время нельзя успокаиваться из-за этих успехов. Такое мнение высказала 24 Каналу начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что враг все еще имеет потенциал для нанесения ударов.
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Опасность сохраняется
Опасность для всей территории Украины будет сохраняться, пока в Черном море присутствуют российские ракетоносители "Калибров". А эти ракеты способны преодолевать расстояние в 2500 километров от точки пуска до цели.
Враг даже передислоцирован и оттеснен, но с северо-западной акватории Черного моря все равно продолжает нести угрозу на бортах своих ракетоносителей,
– подчеркнула начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Поэтому, по словам Натальи Гуменюк, до тех пор пока будут присутствовать в Черном море ракетоносители с имеющимися ракетами, опасность сохраняется и оценивается Генеральным штабом как высокая.
Россия переместила корабли из оккупированного Крыма
- После болезненных для россиян потерь кораблей, оккупанты переместили из Крыма свои суда в Новороссийск. Речь идет о 10 ракетоносителях.
- Это значительно усложнило логистику россиян, ведь она построена таким образом, что обслуживание платформ, несущих крылатые ракеты, осуществляется только в Севастополе. Также оккупанты вывели из Крыма свои подлодки – носители ракет.
- Известно, что оккупанты перевезли свои корабли из Крыма не только в Новороссийск. Часть перебазирована в Махачкалу в Каспийском море, где они будут ремонтироваться. Часть – в Туапсе, а также в оккупированную часть Грузии.
- Кроме того, россияне хотят построить военно-морскую базу в оккупированной Абхазии, а именно в Очамчире. Именно сюда они перебрасывают свои военные корабли.