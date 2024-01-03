В то же время нельзя успокаиваться из-за этих успехов. Такое мнение высказала 24 Каналу начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что враг все еще имеет потенциал для нанесения ударов.

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Опасность сохраняется

Опасность для всей территории Украины будет сохраняться, пока в Черном море присутствуют российские ракетоносители "Калибров". А эти ракеты способны преодолевать расстояние в 2500 километров от точки пуска до цели.

Враг даже передислоцирован и оттеснен, но с северо-западной акватории Черного моря все равно продолжает нести угрозу на бортах своих ракетоносителей,

– подчеркнула начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Важно! Одна из последних успешных операций украинских сил по уничтожению российского Черноморского флота – ликвидация крупного десантного корабля "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинская тактическая авиация в ночь на 26 декабря атаковала крылатыми ракетами "Новочеркасск". В результате удара произошла мощная детонация. Позже местные телеграм-каналы предположили, что на корабле могли находиться "Шахеды", которые "Новочеркасск" привез из Ирана.

Поэтому, по словам Натальи Гуменюк, до тех пор пока будут присутствовать в Черном море ракетоносители с имеющимися ракетами, опасность сохраняется и оценивается Генеральным штабом как высокая.

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