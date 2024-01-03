Водночас не можна заколисуватись через ці успіхи. Таку думку висловила 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що ворог все ще має потенціал для завдання ударів.
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Небезпека зберігається
Небезпека для всієї території України буде зберігатися, поки у Чорному морі присутні російські ракетоносії "Калібрів". А ці ракети здатні долати відстань у 2500 кілометрів від точки пуску до безпосередньо цілі.
Ворог навіть передислокований і відтиснутий, але з північно-західної акваторії Чорного моря все одно продовжує нести загрозу на бортах своїх ракетоносіїв,
– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Тому, за словами Наталії Гуменюк, до тих пір, поки будуть присутні у Чорному морі ракетоносії з наявними ракетами, небезпека зберігається й оцінюється Генеральним штабом як висока.
Росія перемістила кораблі з окупованого Криму
- Після болісних для росіян втрат кораблів, окупанти перемістили з Криму свої судна до Новоросійська. Мовиться про 10 ракетоносіїв.
- Це значно ускладнило логістику росіян, адже вона побудована у такий спосіб, що обслуговування платформ, які несуть крилаті ракети, здійснюється лише у Севастополі. Також окупанти вивели з Криму свої підводні човни – носії ракет.
- Відомо, що окупанти перевезли свої кораблі з Криму не тільки до Новоросійська. Частина перебазована у Махачкалу у Каспійське море, де вони будуть ремонтуватися. Частина – в Туапсе, а також в окуповану частину Грузії.
- Крім того, росіяни хочуть побудувати військово-морську базу в окупованій Абхазії, а саме в Очамчире. Саме сюди вони перекидають свої військові кораблі.