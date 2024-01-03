Водночас не можна заколисуватись через ці успіхи. Таку думку висловила 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що ворог все ще має потенціал для завдання ударів.

Читайте також Перемога у морі, нові тактики та дрони, що змінюють все․ Яким був ще один рік великої війни

Небезпека зберігається

Небезпека для всієї території України буде зберігатися, поки у Чорному морі присутні російські ракетоносії "Калібрів". А ці ракети здатні долати відстань у 2500 кілометрів від точки пуску до безпосередньо цілі.

Ворог навіть передислокований і відтиснутий, але з північно-західної акваторії Чорного моря все одно продовжує нести загрозу на бортах своїх ракетоносіїв,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Важливо! Одна з останніх успішних операцій українських сил зі знищення російського Чорноморського флоту – ліквідація великого десантного корабля "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українська тактична авіація проти ночі 26 грудня атакувала крилатими ракетами "Новочеркаськ". Внаслідок удару відбулась потужна детонація. Пізніше місцеві телеграм-канали припустили, що на кораблі могли перебувати "Шахеди", які "Новочеркаськ" привіз з Ірану.

Тому, за словами Наталії Гуменюк, до тих пір, поки будуть присутні у Чорному морі ракетоносії з наявними ракетами, небезпека зберігається й оцінюється Генеральним штабом як висока.

Росія перемістила кораблі з окупованого Криму