Держат российский флот "в тонусе": моряки рассказали, как защищают украинские воды

Как известно, главный залог безопасности в море – потопленный враг. Именно к такому сценарию мы и стремимся. Ведь чем больше кораблей Черноморского флота пойдет на дно, тем спокойнее будет Украине. Соответственно – будет развиваться экспорт и расширится судоходство.

Об этом говорят и моряки-пограничники. Постоянные угрозы со стороны России заставляют патрулировать Черное море с особой осторожностью. Но становится ли оно безопаснее несмотря на вражеские потери – узнавайте в рамках программы "Кордон.UA", информирует 24 Канал.

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Враг отводит флот

Россия потеряла почти четверть флотилии: уже феерично пылал "Сергей Котов", ушел в разведку "Иван Хурс", пришвартовался к острову Змеиный десантный катер "Серна", навечно отправился на дно "Москва". Каждый "убитый" вражеский корабль отдаляет Черноморский флот от украинских берегов все дальше и дальше.

Они уже долгое время боялись заходить за траверс Севастополя, а с появлением морских дронов и их активных атак они уже вообще выводят по максимуму свой флот из АРК в Новороссийск,

– сказал заместитель командира корабля Морской охраны Андрей Яворовский.

Недавно Силы обороны отправили на "отдых" большой десантный корабль "Ямал", который оккупанты окрестили "гордостью флота". Значительные повреждения во время атаки получил и его железный брат "Азов".

А это означает лишь одно: о господстве Черноморского флота в юго-западной части Черного моря речь уже не идет.

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Как Украина уничтожает российские корабли

Безопасность торгового судоходства сегодня – под пристальным наблюдением. Экономическую морскую артерию контролируют моряки-пограничники.

Зерновой коридор обезопасен тем, что суда идут в территориальных водах стран НАТО,

– отметил Яворовский.

Сейчас в этих водах действительно стало спокойнее. Более того, держать российский флот "в тонусе" Силам обороны помогают морские дроны, противокорабельные ракеты и авиация.

Однако такая же угроза существует и для наших кораблей. Обстрелы ведутся и из Автономной Республики Крым, и даже с подводных лодок. Однако есть еще один риск – морские мины.

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Как происходит борьба с вражескими минами

Моряки рассказывают: акваторию, где расположены так называемые "минные поля" – изучают постоянно, чтобы во время патрулирования обходить опасные районы.

Но есть штормы, мины срываются, дрейфуют, для этого есть сигнально-наблюдательная вахта. Она обнаруживает мину, мы докладываем, и после получения команды уже идет уничтожение дрейфующей мины,

– отметил заместитель командира корабля Морской охраны.

После каждого шторма корабли Морской охраны выходят на патрулирование. Особенно тщательно проверяют зерновой коридор и район ожидания судов. И только потом туда допускают гражданские корабли. После тщательной проверки, они следуют в порты Одессы.

За два года мы уже изучили минные районы, их. Возможность сейчас у них устанавливать какие-то новые минные районы отсутствует, потому что мы мгновенно, если не береговым ракетным комплексом, то точно плавучим дроном уничтожим этот корабль, который будет пытаться ставить какие-то "минные поля",

– подчеркнул Андрей Яворовский.

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С начала полномасштабного вторжения уничтожено 13 единиц вражеского флота, повреждено – 22. Работа будет продолжаться и в дальнейшем. А затем, украинские военные сделают все, чтобы для флота оккупанта Черное море стало настоящим кладбищем.