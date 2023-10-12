Какие последствия имели удары Украины по Черноморскому флоту России: в НАТО ответили

Украина на протяжении сентября наносила значительные удары по Черноморскому флоту России в аннексированном Крыму. В НАТО отметили результаты этих атак, отметив, что это серьезно ограничило способность российских судов маневрировать в Черном море.

В то же время в Альянсе считают, что Черноморский флот оккупантов все еще способен выполнять основные задачи военного времени. В частности, это касается и ракетных обстрелов нашего государства.

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НАТО видит результаты атак по Черноморскому флоту

На полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе один из высокопоставленных чиновников Альянса подчеркнул, что Черноморский флот подвергся ряду серьезных атак в сентябре 2023 года. От ударов пострадал и штаб ЧФ России в Севастополе.

Эти атаки были более разрушительны и лучше скоординированы, чем другие до сих пор в этой войне. Физический ущерб почти наверняка серьезный, но локализованный, что привело к тому, что Россия вывела большую часть своего флота из Крыма,

– подчеркнул он.

Однако высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что флот оккупантов почти наверняка все же будет способен наносить удары крылатыми ракетами по Украине и патрулировать местность в акватории Черного моря. Однако российские суда больше не смогут обеспечивать фактическую блокаду украинских портов.

"Его (Черноморского флота – 24 Канал) способность продолжать более широкое региональное патрулирование, защищать свои объекты и проводить еженедельное техническое обслуживание ухудшилась", – сказал чиновник Альянса.

Напоследок он заметил, что ситуация с Черноморским флотом заставит страну-агрессорку оперативно реагировать и принимать решения по последствиям атаки. В то же время, по словам чиновника, такие удары демонстрируют, что украинские военные могут "взорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля" во временно оккупированном Севастополе.

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