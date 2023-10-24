Мы их повсюду достанем, даже в Абхазии, – Зеленский сделал предупреждение Черноморскому флоту

Владимир Зеленский сделал важное предупреждение для российского Черноморского флота, который пытается перемещаться с территории временно оккупированного Крыма. Президент сказал, что наше государство получит суда оккупантов повсюду.

В частности, глава государства подчеркнул, что достать Черноморский флот России наше государство сможет даже в Абхазии. Он также сказал, что иллюзии об укреплении Крыма россиянами сейчас "тают".

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Зеленский рассказал о ситуации с Черноморским флотом

Президент рассказал, что для многих в мире Крым был аргументом, что полная деоккупация нашей территории якобы недостижима. Ведь тот факт, что у России фактически был контроль над Черным морем, по словам президента, создавало иллюзию, что преодолеть это доминирование якобы невозможно.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина работала над тем, чтобы развеять смирение Крыма россиянами. И у нашего государства есть весомые результаты в этом.

"Первое – российский военный флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. И это историческое достижение", – рассказал Зеленский.

Глава государства сказал, что недавно российский руководитель вынужден был заявить о создании новой базы остатков Черноморского флота на оккупированной территории Грузии, а именно в Абхазии. Однако президент сказал, что это не проблема наших военных.

Но мы их (русские корабли – 24 Канал) повсюду достанем,

– подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул, что для россиян пока нет никакой безопасной базы и надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях Черноморского и Азовского побережий. В то же время он подчеркнул, что Украина еще не достигла полного огневого контроля над Крымом и близлежащими водами, однако работает над чем.

Украинский глава также отметил, что проукраинские настроения в Крыму становятся все более открытыми. Это происходит даже несмотря на то, что Россия все еще контролирует эту землю.

"Так же как во всех других оккупированных районах Украины, люди в Крыму осознают, что Россия оттуда уйдет, и ждут Украины. Слабость России становится громче страха оккупированных людей, и мы четко видим, что в Крыму у нас есть много союзников", – рассказал президент.

В заключение президент призвал международное сообщество сохранять и усиливать давление на оккупанта, а также не останавливаться на полпути к этому пути. Он также сказал, что гораздо проще остановить российскую пропаганду, ведь это поможет и сохранит души как украинцев, так и людей со всего мира.

Ермак также высказался о Черноморском флоте

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Черноморский флот России был площадкой, с которой началась аннексия украинского Крыма В частности, корабли этого флота атаковали украинские города, а в штабе ЧФ России принимались решения об убийствах украинцев.

Конечно, что Черноморского флота России не должно быть в Крыму,

– подчеркнул Ермак.

В конце концов, он сказал, что Черноморского флота, как и всех российских кораблей во временно оккупированном Крыму – не будет.