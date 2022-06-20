Черноморский флот увеличивает количество подлодок, – Одесская ОВА

Черноморский флот скорее жив, чем мертв, к сожалению. На что указывают определенные перемещения вражеских кораблей в последние дни – кафиры усиливают подводную компоненту.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что говорится об увеличении количества подлодок, понимаем, что это реакция на сдерживающие мероприятия со стороны наших военно-морских сил.

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Надводные вражеские корабли начали держаться на "безопасном", по мнению кафиров, расстоянии. А вот количество подводных судов увеличивается – на данный момент, таких три в водах рядом с нашим регионом,

– отмечает Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, именно эти подлодки сейчас представляют опасность Одессе и Одесщине, а также другим областям Украины.

Что известно о ракетных атаках на Одессу и область

Утром, 20 июня, российские войска уже обстреливали Одесскую область ракетами "Оникс" из оккупированного Крыма. Сразу две ракеты удалось сбить воздушным силам ВСУ над регионом. Ночью враг целил по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе.

Также ракетами Оникс враг целил по Одесщине накануне - 19 июня. Их тоже ликвидировала наша система ПВО. В Одесской ОВ предупредили: риск повторных обстрелов очень высок.

Накануне местные телеграмм-каналы пишут, что, возможно, были "прилеты" и во время еще одной воздушной тревоги. Также, по данным СМИ, одну из ракет могли сбить системы ПВО.

После первого взрыва через 10 минут сообщили и о втором. Отметим, что сначала сигналы о воздушной опасности прозвучали только в Одесской области. Затем сирены раздались и в определенных районах Николаевской области.

ВСУ, вероятно, успешно уничтожили врага на Змеином

Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими ракетами HIMARS. Так кафиры остались фактически в безвыходном положении – помощи ждать неоткуда. Теперь же подкрепление будет бояться идти на остров по морю или воздуху.

Заметим, что утром 20 июня ряд телеграмм-каналов сообщили о десятках взрывов и пожаре на Змеином. Жители Одесской области слышали звуки взрывов с 04:30. Одесситы также писали, что видели ракеты, летевшие в сторону острова.

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