Черноморский флот перебазируют в Новороссийск: ВСУ могут помочь, но есть один нюанс

Недавно начала появляться информация о том, что Россия перебазирует корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Однако перед россиянами появилась проблема.

Часть Черноморского флота, которая находится во временно оккупированном Крыму, значительно. В бухте Новороссийска для всех кораблей может банально не хватить места. Однако выход есть и о нем 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор.

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Проблема россиян и ее решение от ВСУ

Россияне начали принимать такие решения после активизации украинских спецслужб – атаки морскими дронами и ракетами не остались без внимания оккупантов.

После того как "накрылось" зерновое соглашение – у наших спецслужб развязались руки, ВСУ и ВМС. Пришли авиация и интересные ракеты и мы начали уничтожать российский флот,

– отметил Роман Свитан.

Начали уничтожать черноморский флот с кораблей и судов снабжения, далее уже под прицелом были подлодки и командные пункты в Крыму. Такая динамика выполнения боевых задач по уничтожению черноморского флота вынудила россиян двигаться в сторону Новороссийска.

"Но проблемы у россиян большие. Дело в том, что в бухту Новороссийска весь черноморский флот не войдет, только около половины. Но если попросят ВСУ перебить половину ЧФ – тогда в Новороссийске хватит места для всех", – сказал полковник запаса.

Роман Свитан о "беде" россиян с черноморским флотом: смотрите видео

Вооруженные Силы Украины и спецслужбы помогают решить оккупантам проблемы с нехваткой места в бухте Новороссийска. В ближайшее время, вероятно, для россиян только станет больше "хороших новостей".

"Если будет достаточно времени, думаю, и весь черноморский флот может пойти ко дну. Есть механизмы", – подчеркнул Свитан.

Подводные, надводные и воздушные беспилотники, ракеты и авиация могут помочь оккупантам вместить флот в Новороссийске. Ну или вообще – лишить их расходов на содержание черноморского флота.

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