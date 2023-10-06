Черноморский флот перебазируют в Новороссийск: ВСУ могут помочь, но есть один нюанс
Недавно начала появляться информация о том, что Россия перебазирует корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Однако перед россиянами появилась проблема.
Часть Черноморского флота, которая находится во временно оккупированном Крыму, значительно. В бухте Новороссийска для всех кораблей может банально не хватить места. Однако выход есть и о нем 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор.
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Проблема россиян и ее решение от ВСУ
Россияне начали принимать такие решения после активизации украинских спецслужб – атаки морскими дронами и ракетами не остались без внимания оккупантов.
После того как "накрылось" зерновое соглашение – у наших спецслужб развязались руки, ВСУ и ВМС. Пришли авиация и интересные ракеты и мы начали уничтожать российский флот,
– отметил Роман Свитан.
Начали уничтожать черноморский флот с кораблей и судов снабжения, далее уже под прицелом были подлодки и командные пункты в Крыму. Такая динамика выполнения боевых задач по уничтожению черноморского флота вынудила россиян двигаться в сторону Новороссийска.
"Но проблемы у россиян большие. Дело в том, что в бухту Новороссийска весь черноморский флот не войдет, только около половины. Но если попросят ВСУ перебить половину ЧФ – тогда в Новороссийске хватит места для всех", – сказал полковник запаса.
Роман Свитан о "беде" россиян с черноморским флотом: смотрите видео
Вооруженные Силы Украины и спецслужбы помогают решить оккупантам проблемы с нехваткой места в бухте Новороссийска. В ближайшее время, вероятно, для россиян только станет больше "хороших новостей".
"Если будет достаточно времени, думаю, и весь черноморский флот может пойти ко дну. Есть механизмы", – подчеркнул Свитан.
Подводные, надводные и воздушные беспилотники, ракеты и авиация могут помочь оккупантам вместить флот в Новороссийске. Ну или вообще – лишить их расходов на содержание черноморского флота.
Российские корабли в Черном море: что известно
- В Военно-морских силах сообщили, что после украинских атак русские начали рассредоточивать Черноморский флот. Значительную часть решили держать как можно дальше от Крымского полуострова.
- В частности, ракетоносители сейчас переместили в Азовское море. Раньше таких действий оккупантов не наблюдали. Это, в частности, улучшило ситуацию с зерновым коридором.
- Так, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, российские суда не останавливают иностранные корабли Как ранее это произошло с турецким грузом "Сукра Окан". В то же время, нельзя сказать, что угроза полностью исчезла. В акватории Черного моря до сих пор работает вражеская авиация.