В Черноморской и Азовской зонах флот оккупантов ведет разведку для изоляции боевых действий

Россия тридцать четвертый день полномасштабно атакует Украину. Оккупанты пытаются занять все территории возле морей.

Об этом 29 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил. Отметили, что россияне продолжают вести разведку.

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"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района боевых действий", – рассказали в Генштабе.

Опасность возле моря

Офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о трагическом случае, произошедшем в Одессе. В городе ввели ограничения из-за военного положения, но двое местных пренебрегли ими. Он не рассказал о деталях.

Побережье Черного моря – это не место отдыха, а вероятный плацдарм для высадки вражеского десанта, не подвергайте себя опасности,

– подчеркнул офицер.

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