В Черновцах с флагштока "загадочно исчез" флаг Украины
17 января 2022 , 03:47Читати новину українською
Источник:"Молодой буковинец"
На Буковине черновицкий флаг вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Все из-за его внезапного "таинственного исчезновения".
В сети предположили, что флаг просто сдуло шквальным ветром. В то же время в областной госадминистрации объяснили, что все гораздо проще и банальнее.
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"Исчезновение" флага
Черновицкая областная государственная администрация заверила, что флаг никуда не исчезал. Администрация уже заказала и ожидает нового флага.
Флаг не сдуло ветром. Мы его планово сняли из-за погодных условий. Сегодня мы его снова установим, а также параллельно заказали новый и более крепкий флаг,
– заверили в ОГА.
Флаг действительно могло сдуть
- В конце прошлой недели в Украине внезапно ударила непогода. Шквальный ветер терроризировал значительную часть территории нашего государства, за исключением разве что юга.
- Не исключением стала и Черновицкая область. Но, пожалуй, больше всего пострадала Черкасская. Там ураган сорвал крышу детского садика, а более 200 сел на какоето время остались совсем без света.
- К слову, ветры не отступят из Украины и 17 января. Синоптики прогнозируют трудные погодные условия в восточных и северных областях.
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