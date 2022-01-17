В Черновцах с флагштока "загадочно исчез" флаг Украины

На Буковине черновицкий флаг вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Все из-за его внезапного "таинственного исчезновения".

В сети предположили, что флаг просто сдуло шквальным ветром. В то же время в областной госадминистрации объяснили, что все гораздо проще и банальнее.

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"Исчезновение" флага

Черновицкая областная государственная администрация заверила, что флаг никуда не исчезал. Администрация уже заказала и ожидает нового флага.

Флаг не сдуло ветром. Мы его планово сняли из-за погодных условий. Сегодня мы его снова установим, а также параллельно заказали новый и более крепкий флаг,

– заверили в ОГА.

Флаг действительно могло сдуть

В конце прошлой недели в Украине внезапно ударила непогода. Шквальный ветер терроризировал значительную часть территории нашего государства, за исключением разве что юга.

Не исключением стала и Черновицкая область. Но, пожалуй, больше всего пострадала Черкасская. Там ураган сорвал крышу детского садика, а более 200 сел на какоето время остались совсем без света.

К слову, ветры не отступят из Украины и 17 января. Синоптики прогнозируют трудные погодные условия в восточных и северных областях.

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