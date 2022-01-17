У мережі припустили, що прапор просто здуло шквальним вітром. Водночас в обласній держадміністрації пояснили, що все значно простіше й банальніше.

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"Зникнення" прапора

Чернівецька обласна державна адміністрація запевнила, що прапор нікуди не зникав. Адміністрація вже замовила й очікує на новий стяг.

Прапор не здуло вітром. Ми його планово зняли через погодні умови. Сьогодні ми його знову встановимо, а також паралельно замовили новий та більш міцний прапор,

– запевнили в ОДА.

Прапор справді могло здути

Наприкінці минулого тижня в Україні раптово вдарила негода. Шквальний вітер тероризував значну частину території нашої держави, за винятком хіба що півдня.

Не винятком стала й Чернівецька область. Та, мабуть, найбільше постраждала Черкаська. Там буревій зірвав дах дитячого садочка, а понад 200 сіл на деякий час залишилися зовсім без світла.

До слова, вітри не відступлять з України й 17 січня. Синоптики прогнозують важкі погодні умови в східних і північних областях.

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