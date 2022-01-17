У мережі припустили, що прапор просто здуло шквальним вітром. Водночас в обласній держадміністрації пояснили, що все значно простіше й банальніше.

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"Зникнення" прапора

Чернівецька обласна державна адміністрація запевнила, що прапор нікуди не зникав. Адміністрація вже замовила й очікує на новий стяг.

Прапор не здуло вітром. Ми його планово зняли через погодні умови. Сьогодні ми його знову встановимо, а також паралельно замовили новий та більш міцний прапор,
– запевнили в ОДА.

Прапор справді могло здути

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