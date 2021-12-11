В Черновцах горел жилой дом: погибли люди

Вечером 10 декабря в Черновцах произошел пожар в жилом доме. Спасатели сообщают, что гореть начало на лестничной клетке, ведущей в подвал.

Пожарные обнаружили тела двух человек в доме. Спасатели погасили возгорание площадью 2 квадратных метра.

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Пожарные при ликвидации пожара обнаружили тела двух человек уже без признаков жизни,

– сообщает ГСЧС.

Чтобы установить причину смерти, тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Как объяснили спасатели, из-за продуктов горения можно погибнуть и от небольшого пожара. Причина возгорания также устанавливается.

Смерти в пожарах в Украине

17 ноября на Хмельнитчине в огне погибли четверо детей. Пожар вспыхнул в частном одноэтажном жилом доме в селе Медисовка Хмельницкого района. Все погибшие – дети 2015 – 2021 года рождения.

Во Львове 14 октября случился жуткий пожар в металлическом вагончике, где погибли 3 человека. Огонь уничтожил внутреннюю отделку вагончика и вещи на площади 8 квадратных метров.

23 октября вечером в одной из новостроек Львова, расположенной на улице Под Голоском, 15Б, возник пожар. Возгорание произошло на третьем этаже и унесло жизни 43-летней женщины-арендаторши.

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