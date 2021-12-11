Пожежники знайшли тіла двох людей у домі. Рятувальники погасили загоряння площею 2 квадратних метри.

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Вогнеборці під час ліквідації пожежі виявили тіла двох людей вже без ознак життя,

– повідомляє ДСНС.

Щоб встановити причину смерті, тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Як пояснили рятувальники, через продукти горіння можна загинути і від невеликої пожежі. Причину загоряння також встановлюють.

Смерті у пожежах в Україні

17 листопада на Хмельниччині у вогні загинули четверо дітей. Пожежа спалахнула у приватному одноповерховому житловому будинку в селі Медисівка Хмельницького району. Усі загиблі – діти 2015 – 2021 року народження.

У Львові 14 жовтня трапилась моторошна пожежа у металевому вагончику, де загинули 3 людей. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення вагончика та речі на площі 8 квадратних метрів.

23 жовтня ввечері в одній з новобудов Львова, що розташована на вулиці Під Голоском 15Б, виникла пожежа. Займання сталося на третьому поверсі і забрало життя 43-річної жінки-орендаторки.

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