Пожежники знайшли тіла двох людей у домі. Рятувальники погасили загоряння площею 2 квадратних метри.
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Вогнеборці під час ліквідації пожежі виявили тіла двох людей вже без ознак життя,
– повідомляє ДСНС.
Щоб встановити причину смерті, тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу. Як пояснили рятувальники, через продукти горіння можна загинути і від невеликої пожежі. Причину загоряння також встановлюють.
Смерті у пожежах в Україні
- 17 листопада на Хмельниччині у вогні загинули четверо дітей. Пожежа спалахнула у приватному одноповерховому житловому будинку в селі Медисівка Хмельницького району. Усі загиблі – діти 2015 – 2021 року народження.
- У Львові 14 жовтня трапилась моторошна пожежа у металевому вагончику, де загинули 3 людей. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення вагончика та речі на площі 8 квадратних метрів.
- 23 жовтня ввечері в одній з новобудов Львова, що розташована на вулиці Під Голоском 15Б, виникла пожежа. Займання сталося на третьому поверсі і забрало життя 43-річної жінки-орендаторки.
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