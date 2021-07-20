Уселся на спутниковой антенне соседки: в Черновцах мужчина выпал с 8 этажа и чудом выжил

В Черновцах в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на ее антенне на 7-м этаже сидит незнакомец. Он выпал из окна 8-го этажа.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что "в Черновцах мужчина выпал из окна 8-го этажа, приземлившись на спутниковой антенне своей соседки этажом ниже".

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Заявительница сообщила, что на ее антенне на 7-м этаже сидит незнакомец. Прибыв на место, инспекторы патрульной полиции помогли мужчине безопасно перелезть в квартиру,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отметили: "он рассказал, что выпивал, а потом во время конфликта с сожительницей выпал из окна. К счастью, приземлился на антенну соседки".

По данным правоохранителей, "все обошлось без трагических последствий. В дальнейшем гражданин находится под наблюдением медиков".

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