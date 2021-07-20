У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що ​​"у Чернівцях чоловік випав з вікна 8-го поверху, приземлившись на супутниковій антені своєї сусідки поверхом нижче".

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Заявниця повідомила, що на її антені на 7-му поверсі сидить незнайомець. Прибувши на місце, інспектори патрульної поліції допомогли чоловікові безпечно перелізти до квартири,
– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили: "він розповів, що випивав, а потім під час конфлікту зі співмешканкою випав з вікна. На щастя, приземлився на антену сусідки".

За даними правоохоронців, "усе обійшлося без трагічних наслідків. Надалі громадянин перебуватиме під наглядом медиків".

У Чернівцях чоловік випав з 8 поверху: дивіться відео

Інцидент в Одесі

  • П'яний чоловік в Одесі накинувся за поліцейського і вкусив його за гомілку.
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  • Проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Йому інкримінують опір працівникові правоохоронного органу.
  • Наразі тривають слідчі дії.