У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що "у Чернівцях чоловік випав з вікна 8-го поверху, приземлившись на супутниковій антені своєї сусідки поверхом нижче".
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Заявниця повідомила, що на її антені на 7-му поверсі сидить незнайомець. Прибувши на місце, інспектори патрульної поліції допомогли чоловікові безпечно перелізти до квартири,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці наголосили: "він розповів, що випивав, а потім під час конфлікту зі співмешканкою випав з вікна. На щастя, приземлився на антену сусідки".
За даними правоохоронців, "усе обійшлося без трагічних наслідків. Надалі громадянин перебуватиме під наглядом медиків".
У Чернівцях чоловік випав з 8 поверху: дивіться відео
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- Проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Йому інкримінують опір працівникові правоохоронного органу.
- Наразі тривають слідчі дії.