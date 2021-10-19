В Черновцах нашли мужчину, который облил Народный дом нечистотами
19 октября 2021 , 15:56Читати новину українською
Источник:полиция Черновицкой области
Накануне Дня защитников и защитниц в Черновцах облили Украинский народный дом нечистотами. Полиция быстро задержала подозреваемого – им оказался 63-летний черновчанин.
Уголовное производство открыли в 14 октября – по факту обращения работника Народного дома.
Ранее В Черновцах облили нечистотами Украинский народный дом перед Днем защитников
Полиция почти сразу установила личность хулигана
В полиции рассказали, что на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили заявителя и свидетелей. Почти сразу установили личность хулигана.
Им оказался 63-летний местный житель, именно он вылил ведро с нечистотами на одну из стен исторического памятника.Обратите внимание! Дознаватели сообщили о подозрении мужчине в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.
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Что известно об инциденте в Черновцах:
- Пострадавшее здание расположено по адресу улица Якоба фон Петровича, 2.
- Фото загрязненного фасада выложили в сеть очевидцы.
- Нечистотами облили стену, на которой есть мемориальная доска "Организация украинских националистов".
- Представители организации сразу обратились в правоохранительные органы.
- Ранее похожий инцидент произошел в 2014 году в Черновцах – тогда облили памятник героям Буковинского куреня.