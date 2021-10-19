В Черновцах нашли мужчину, который облил Народный дом нечистотами

Накануне Дня защитников и защитниц в Черновцах облили Украинский народный дом нечистотами. Полиция быстро задержала подозреваемого – им оказался 63-летний черновчанин.

Уголовное производство открыли в 14 октября – по факту обращения работника Народного дома.

Ранее В Черновцах облили нечистотами Украинский народный дом перед Днем защитников

Полиция почти сразу установила личность хулигана

В полиции рассказали, что на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили заявителя и свидетелей. Почти сразу установили личность хулигана.

Им оказался 63-летний местный житель, именно он вылил ведро с нечистотами на одну из стен исторического памятника.

Дознаватели сообщили о подозрении мужчине в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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Что известно об инциденте в Черновцах: