В Черновцах облили нечистотами Украинский народный дом перед Днем защитников

В Черновцах неизвестные облили нечистотами Украинский народный дом. Произошло это накануне Дня защитников и защитниц Украины, 14 октября.

Здание расположено по адресу улица Якоба фон Петровича, 2. Фото загрязненного фасада помещения выложили в соцсетях очевидцы.

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В Черновцах облили здание Украинского народного дома

Черновчанка Елена Бесединская в фейсбуке написала, что Украинский народный дом облили экскрементами. Она опубликовала фотографии, на которых видно, что неизвестные нечистотами испачкали стену с мемориальной доской "Организация украинских националистов".



Украинский народный дом облили нечистотами / Фото с фейсбука Елены Бесединской

Сейчас представители общества уже обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщил председатель Украинского народного дома в Черновцах Владимир Старик в комментарии изданию "Молодой буковинец".

Этот инцидент говорит о том, в каком состоянии мы живем – и народный дом, и украинцы в целом. Это – состояние осажденной крепости,

– отметил он.

Старик также рассказал, что в Черновцах не впервые произошел такой инцидент. В частности, в 2014 году был облит памятник героям Буковинского куреня.

Что известно об Украинском народном доме

Данные: Википедия

Украинский народный дом был построен в Черновцах в конце XIX века. Инициировали создание члены союза "Народный Дом".

Сейчас это самая старая общественная организация в Черновицкой области. Она стала центром украинской жизни на Буковине. В частности сыграла важную роль в возрождении украинского языка и идентичности.

Члены общества проводили литературные вечера, занимались книгоизданием. В украинском народном доме была напечатана первая книга украинского писателя Марка Черемшины.

В свое время дом посещали Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Грушевский.

Здание является памятником истории, который охраняет государство.

Текст публикации Елены Бесединской

Ужас.... И кем надо быть, чтобы облить экскрементами Украинский народный дом? Не хватает слов.