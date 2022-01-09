В Черновцах посреди ночи включали сирены: люди возмущены, полиция поймала хулигана

В Черновцах посреди ночи дважды прозвучали сирены, которые нарушили сон многих местных жителей. Впоследствии правоохранители назвали причину инцидента.

В полиции сообщили, что системы оповещения включал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

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Патрульные составили на хулигана административные материалы по статьям о:

распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде;

нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.

Люди возмущены сиренами

В Черновцах в ночь на 8 января местных жителей в течение нескольких часов пугали мощной сиреной.

На протяжении вечера в милицию и на горячую линию аварийно-диспетчерской службы 1580 поступили десятки сообщений от граждан с жалобами на громкое звучание системы оповещения.

Обратите внимание! Звучание электрических сирен означает сигнал гражданской защиты "Внимание всем". Услышав его, следует включить громкоговорители проводного радиовещания, настроить эфирные радиоприемники в FМ-диапазоне, а переключить телевизионные приемники на эфирные каналы цифрового телевидения в сети Т2 и прослушать сообщение.

На разные случаи есть подготовленные варианты сообщений о возможных чрезвычайных ситуациях. Также в сообщении должно быть указано место и время чрезвычайной ситуации, территория (районы, улицы, дома и тому подобное), которая попадает в зону поражения, и порядок действий. После сообщения необходимо действовать без паники и выполнять полученные указания.