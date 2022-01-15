В Черновцах проходит традиционный "Маланка-фест"
Источник:Molbuk
На центральных улицах Черновцов 15 января проходит праздничное шествие. В нем принимают участие более 30 коллективов из Украины и Румынии, которых собрал традиционный "Маланка-фест".
Стартовал фестиваль Маланок на площади Филармонии. Далее его участники отправились в шествие по улицам Черновцов.
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"Маланка-фест" в Черновцах
Праздничное представление торжественно начали в 12:00. Уже через 20 минут началось карнавальное шествие. Участники фестиваля прошли два круга по центру города.
Маршрут был таким: площадь Филармонии – улица Заньковецкой – улица Университетская – площадь Театральная – улица Котляревского – площадь Соборная – улица Ивана Франко – площадь Центральная.
Фестиваль Маланок в Черновцах / Фото Molbuk
Впоследствии на площади Филармонии стали выступать фольклорные коллективы. Там также организовали развлекательные мероприятия для детей – мастер-классы, игры.
Укринформ сообщает, что в действе принимают участие коллективы из Хмельнитчины, Черкасщины, а также представители румынского города Кимпулунг Молдовенеск.
Среди конструкций, привезенных на фестиваль участниками:
- гигантский тигр,
- ромский шатер,
- передвижной госпиталь,
- корабль с моряками,
- цирковые клоуны.
Кроме того, одни из участников во время карнавального шествия жарят целую свинью.
На улицах города есть много декораций / Фото Molbuk
В сети выбирают лучший коллектив
В то же время, на сайте фестиваля началось онлайн-голосование за лучший коллектив.
Завершиться праздничное действо должно в 18:30. В настоящее время планируют наградить участников и победителей фестиваля.Обратите внимание! По центру Львова 8 января прошло традиционное рождественское "Шествие звездочетов". В нем приняли участие не только львовяне, но и участники из других областей – Ивано-Франковской, Тернопольской.
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