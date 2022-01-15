В Черновцах проходит традиционный "Маланка-фест"

На центральных улицах Черновцов 15 января проходит праздничное шествие. В нем принимают участие более 30 коллективов из Украины и Румынии, которых собрал традиционный "Маланка-фест".

Стартовал фестиваль Маланок на площади Филармонии. Далее его участники отправились в шествие по улицам Черновцов.

Читайте также Львовский музей под открытым небом празднует Рождество: колоритные фото и видео

"Маланка-фест" в Черновцах

Праздничное представление торжественно начали в 12:00. Уже через 20 минут началось карнавальное шествие. Участники фестиваля прошли два круга по центру города.

Маршрут был таким: площадь Филармонии – улица Заньковецкой – улица Университетская – площадь Театральная – улица Котляревского – площадь Соборная – улица Ивана Франко – площадь Центральная.

Фестиваль Маланок в Черновцах / Фото Molbuk

Впоследствии на площади Филармонии стали выступать фольклорные коллективы. Там также организовали развлекательные мероприятия для детей – мастер-классы, игры.

Укринформ сообщает, что в действе принимают участие коллективы из Хмельнитчины, Черкасщины, а также представители румынского города Кимпулунг Молдовенеск.

Среди конструкций, привезенных на фестиваль участниками:

гигантский тигр,

ромский шатер,

передвижной госпиталь,

корабль с моряками,

цирковые клоуны.

Кроме того, одни из участников во время карнавального шествия жарят целую свинью.

На улицах города есть много декораций / Фото Molbuk

В сети выбирают лучший коллектив

В то же время, на сайте фестиваля началось онлайн-голосование за лучший коллектив.

Завершиться праздничное действо должно в 18:30. В настоящее время планируют наградить участников и победителей фестиваля.

Интересно – по улицам Львова прошло "Шествие звездочетов": смотрите видео 24 канала