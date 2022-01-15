Стартував фестиваль Маланок на площі Філармонії. Далі його учасники вирушили у ходу вулицями Чернівців.

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"Маланка-фест" у Чернівцях

Святкове дійство урочисто розпочали о 12:00. Вже через 20 хвилин почалася карнавальна хода. Учасники фестивалю пройшли два кола центром міста.

Маршрут був таким: площа Філармонії – вулиця Заньковецької – вулиця Університетська – площа Театральна – вулиця Котляревського – площа Соборна – вулиця Івана Франка – площа Центральна.



Фестиваль Маланок у Чернівцях / Фото Molbuk

Згодом на площі Філармонії почали виступати фольклорні колективи. Там також організували розважальні заходи для дітей – майстер-класи, ігри.

Укрінформ повідомляє, що у дійстві беруть участь колективи із Хмельниччини, Черкащини, а також представники з румунського міста Кимпулунг Молдовенеск.

Серед конструкцій, які привезли на фестиваль учасники:

гігантський тигр,

ромське шатро,

пересувний шпиталь,

корабель із моряками,

циркові клоуни.

Крім того, одні з учасників під час карнавальної ходи смажить цілу свиню.



На вулицях міста є багато декорацій / Фото Molbuk

У мережі обирають найкращий колектив

Водночас на сайті фестивалю розпочалося онлайн-голосування за найкращий колектив.

Завершитися святкове дійство повинне о 18:30. У цей час планують нагородити учасників та переможців фестивалю.

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