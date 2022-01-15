Стартував фестиваль Маланок на площі Філармонії. Далі його учасники вирушили у ходу вулицями Чернівців.
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"Маланка-фест" у Чернівцях
Святкове дійство урочисто розпочали о 12:00. Вже через 20 хвилин почалася карнавальна хода. Учасники фестивалю пройшли два кола центром міста.
Маршрут був таким: площа Філармонії – вулиця Заньковецької – вулиця Університетська – площа Театральна – вулиця Котляревського – площа Соборна – вулиця Івана Франка – площа Центральна.
Фестиваль Маланок у Чернівцях / Фото Molbuk
Згодом на площі Філармонії почали виступати фольклорні колективи. Там також організували розважальні заходи для дітей – майстер-класи, ігри.
Укрінформ повідомляє, що у дійстві беруть участь колективи із Хмельниччини, Черкащини, а також представники з румунського міста Кимпулунг Молдовенеск.
Серед конструкцій, які привезли на фестиваль учасники:
- гігантський тигр,
- ромське шатро,
- пересувний шпиталь,
- корабель із моряками,
- циркові клоуни.
Крім того, одні з учасників під час карнавальної ходи смажить цілу свиню.
На вулицях міста є багато декорацій / Фото Molbuk
У мережі обирають найкращий колектив
Водночас на сайті фестивалю розпочалося онлайн-голосування за найкращий колектив.
Завершитися святкове дійство повинне о 18:30. У цей час планують нагородити учасників та переможців фестивалю.
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