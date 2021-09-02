В Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки: пострадала женщина
2 сентября 2021 , 22:55Читати новину українською
Источник:"Молодий Буковинець"
На одной из улиц в Черновцах у маршрутки на ходу отлетело колесо. Запчасть полетела прямо на дорогу, травмировав женщину.
Пешеход просто пересекала дорогу на переходе во время инцидента. Колесо ударило ее по ногам.
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Колесо отлетело от маршрутки
Инцидент произошел 2 сентября на улице Белорусской. Женщина шла по дороге, переходя улицу. В этот момент у маршрутки оторвалось колесо и полетело в ее сторону. Женщину госпитализировали в больницу – у нее, по предварительной информации, перелом ноги.
К счастью, пассажиры маршрутки и водитель не пострадали в инциденте.
Инцидент с грузовиком в Киеве
- Громкий случай в этот же день произошел в столице.
- На Арсенальной площади в Киеве грузовик влетел в фонтан.
- Его лишь днем ранее открыл мэр Виталий Кличко.
- Очевидно, водитель хотел проехать через фонтан, однако внезапно провалился под землю.
- Грузовик повредил плитку и частично провалился под землю.
- Поднимать транспорт пришлось эвакуатору. Сейчас место инцидента огородили.