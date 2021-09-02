В Черновцах во время движения отлетело колесо маршрутки: пострадала женщина

На одной из улиц в Черновцах у маршрутки на ходу отлетело колесо. Запчасть полетела прямо на дорогу, травмировав женщину.

Пешеход просто пересекала дорогу на переходе во время инцидента. Колесо ударило ее по ногам.

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Колесо отлетело от маршрутки

Инцидент произошел 2 сентября на улице Белорусской. Женщина шла по дороге, переходя улицу. В этот момент у маршрутки оторвалось колесо и полетело в ее сторону. Женщину госпитализировали в больницу – у нее, по предварительной информации, перелом ноги.

К счастью, пассажиры маршрутки и водитель не пострадали в инциденте.