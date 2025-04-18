Ехал подвешенный к цистерне с маслом: украинец пытался выехать в Молдову в грузовике

Украинцы придумывают новые схемы, чтобы выехать за пределы Украины. Пограничники останавливают попытки незаконного пересечения границы. Так один гражданин пытался выехать в Молдову в цистерне с маслом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Гражданин Молдовы пытался перевезти украинца через границу

Происшествие произошло 17 апреля. Пограничники на пункте пропуска "Мамалыга" на выезд из Украины остановили для проверки грузовой автомобиль с цистерной, которым управлял гражданин Молдовы.

В его документах было написано, что он везет из Украины растительное масло. Однако во время проверки в цистерне авто еще нашли подвешенного на страховочных ремнях мужчину.

Наряд пограничников заметил, что к люку одного из отсеков цистерны подвешены крепления, на которых висел беглец. Выяснилось, что таким образом житель Одесской области 1982 года рождения пытался выехать в Молдову. Накануне он договорился со знакомым водителем, что тот вывезет его в грузовой цистерне.

Мужчина подвешенный и почти по грудь был погружен в масло проехал так от Винницы до пограничного пункта. На него составили протоколы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Мужчина пытался выехать из Украины в цистерне с маслом / Фото Госпогранслужбы

Водителя грузовика также задержали. Иностранец, вероятно, совершил уголовное правонарушение по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ранее 43-летнего к 5 годам заключения приговорили поляка, который за деньги пытался переправить через границу мужчину в спальном отсеке своего грузового автомобиля. Мужчин задержали на пограничном контроле.