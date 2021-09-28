В Черновицком горсовете снова произошла драка: эпическое видео

В Черновицком горсовете подрались депутаты. Это случилось после голосования по вопросу об отказе предоставить земли в аренду предпринимателям.

Драка произошла 28 сентября. В ней приняли участие несколько депутатов.

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На сессии горсовета в Черновцах произошла драка

Потасовка началась, когда председатель фракции "Народный контроль" Михаил Яринич подошел к городскому главе Роману Кличуку. Через несколько минут депутаты начали биться.

На сессии в городском совете возникла драка. Она началась после голосования по вопросу об отказе предпринимателям предоставлять в аренду земельные участки,

– говорится в сообщении.

Издание "Молодой буковинец" сообщило, что Михаил Ярынич начал спорить с Романом Кличуком. Впоследствии к избраннику подошли 2 неизвестных людей, которые попросили его отойти от Кличука.

На кадрах видна женщина-депутат "Команды Михайлишина" Антонина Бабюк. Она также громко выкрикивала: "Вы кто такие?".

Драка на сессии Черновицкого горсовета: смотрите видео

Впоследствии вмешалась полиция, которая пыталась остановить драку. В комментарии "Суспільному" председатель комиссии по вопросам законности и регламента Татьяна Шепелько рассказала, что стычку рассмотрят на комиссии.

Предварительно известно, что нарушение регламента может караться исключением из сессии и лишением права выступить.

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