В Черновицком горсовете снова произошла драка: эпическое видео
Источник:"Суспільне Буковина"
В Черновицком горсовете подрались депутаты. Это случилось после голосования по вопросу об отказе предоставить земли в аренду предпринимателям.
Драка произошла 28 сентября. В ней приняли участие несколько депутатов.
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На сессии горсовета в Черновцах произошла драка
Потасовка началась, когда председатель фракции "Народный контроль" Михаил Яринич подошел к городскому главе Роману Кличуку. Через несколько минут депутаты начали биться.
На сессии в городском совете возникла драка. Она началась после голосования по вопросу об отказе предпринимателям предоставлять в аренду земельные участки,
– говорится в сообщении.
Издание "Молодой буковинец" сообщило, что Михаил Ярынич начал спорить с Романом Кличуком. Впоследствии к избраннику подошли 2 неизвестных людей, которые попросили его отойти от Кличука.
На кадрах видна женщина-депутат "Команды Михайлишина" Антонина Бабюк. Она также громко выкрикивала: "Вы кто такие?".
Драка на сессии Черновицкого горсовета: смотрите видео
Впоследствии вмешалась полиция, которая пыталась остановить драку. В комментарии "Суспільному" председатель комиссии по вопросам законности и регламента Татьяна Шепелько рассказала, что стычку рассмотрят на комиссии.
Предварительно известно, что нарушение регламента может караться исключением из сессии и лишением права выступить.
Коротко о последних столкновениях между депутатами в Черновцах
- 24 сентября в городском совете Черновцов возникли столкновения, из-за которых депутаты не могли работать. Экс-глава города Василий Продан дал пинка своему коллеге от "Слуги народа" и покрыл его нецензурной бранью. Причина инцидента пока неизвестна.
- В тот же день депутаты оппозиционных к мэру фракций "Родной город", "Команда Михайлишина" и "Народный контроль" не позволяли начать сессию, пока в зал не пустят дворников, которые митинговали под стенами. В конце концов несколько из них попали в зал и начался хаос.
- Кстати, 23 сентября депутат от фракции "Народный контроль" Михаил Ярынич ударил в живот депутата от "Единой альтернативы" Тараса Прокопа. Пострадавший написал заявление в полицию.