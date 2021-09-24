Соответствующее видео столкновения опубликовал на своей странице в фейсбуке активист Виталий Аврам. Местные СМИ рассказали подробности конфликта.
Несколько раньше В Черновцах протестуют дворники: под горсоветом произошла потасовка
Матерные слова и толкотня от экс-секретаря
На кадрах видно, как депутаты "Родного города" Валерий Чинуш и Василий Продан о чем-то говорят с представителем фракции "Слуга народа" Алексеем Просяным. Посреди разговора Продан неожиданно набросился на Просяного. Он ударил депутата в спину со словами "Съ****я н***й!".
Как экс-секретарь городского совета Черновцов толкнул депутата от "Слуги народа": видео Виталия Аврама
После этого инцидента Чинуш встал между Проданом и Просяным, образовав якобы стену. Что стало причиной этого инцидента, пока неизвестно.
Столкновения в городском совете Черновцов
В сессионном зале второй день подряд не могут провести заседание, чтобы закрыть августовскую сессию. Дело в том, что мэрия в одностороннем порядке расторгла договор с управленческой фирмой "Порядок в доме". Из-за этого решения под городским советом дворники компании устроили митинг.
Депутаты оппозиционных к мэру фракций "Родной город", "Команда Михайлишина" и "Народный контроль" не позволяли начать сессию, пока в зал не пустят дворников. В конце концов несколько из них попали в зал и начался хаос. Известно также, что депутаты из этих фракций вырывали шнуры из компьютеров и забирали карточки у коллег.