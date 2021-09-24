Соответствующее видео столкновения опубликовал на своей странице в фейсбуке активист Виталий Аврам. Местные СМИ рассказали подробности конфликта.

Несколько раньше В Черновцах протестуют дворники: под горсоветом произошла потасовка

Матерные слова и толкотня от экс-секретаря

На кадрах видно, как депутаты "Родного города" Валерий Чинуш и Василий Продан о чем-то говорят с представителем фракции "Слуга народа" Алексеем Просяным. Посреди разговора Продан неожиданно набросился на Просяного. Он ударил депутата в спину со словами "Съ****я н***й!".

Как экс-секретарь городского совета Черновцов толкнул депутата от "Слуги народа": видео Виталия Аврама

После этого инцидента Чинуш встал между Проданом и Просяным, образовав якобы стену. Что стало причиной этого инцидента, пока неизвестно.

Что известно о Василии Продане? Он действующий депутат городского совета Черновцов от оппозиционной к мэру фракции "Родной город" и муж экс-нардепа Оксаны Продан. В 2018 году Черновицкий горсовет 29 голосами депутатов путем тайного голосования Он действующий депутат городского совета Черновцов от оппозиционной к мэру фракции "Родной город" и муж экс-нардепа Оксаны Продан. В 2018 году Черновицкий горсовет 29 голосами депутатов путем тайного голосования досрочно прекратил полномочия Алексея Каспрука С тех пор полномочия мэра в Черновцах в течение девяти месяцев исполнял тогдашний секретарь городского совета Василий Продан. В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение об отставке Каспрука и его восстановили в должности.

Столкновения в городском совете Черновцов

В сессионном зале второй день подряд не могут провести заседание, чтобы закрыть августовскую сессию. Дело в том, что мэрия в одностороннем порядке расторгла договор с управленческой фирмой "Порядок в доме". Из-за этого решения под городским советом дворники компании устроили митинг.

Депутаты оппозиционных к мэру фракций "Родной город", "Команда Михайлишина" и "Народный контроль" не позволяли начать сессию, пока в зал не пустят дворников. В конце концов несколько из них попали в зал и начался хаос. Известно также, что депутаты из этих фракций вырывали шнуры из компьютеров и забирали карточки у коллег.

Кстати! До схватки дошли и в предыдущий день: 23 сентября депутат от фракции "Народный контроль" Михаил Ярынич ударил в живот депутата от "Единой альтернативы" Тараса Прокопа. Пострадавший написал заявление в полицию.