Відповідне відео сутички опублікував на своїй сторінці у фейсбуці активіст Віталій Аврам. Місцеві ЗМІ розповіли подробиці конфлікту.

Дещо раніше У Чернівцях протестують двірники: під міськрадою сталася штовханина

Матюки і штовханина від екссекретаря

На кадрах видно, як депутати "Рідного міста" Валерій Чинуш та Василь Продан про щось говорять із представником фракції "Слуга народу" Олексієм Просяним. Посеред розмови Продан зненацька накинувся на Просяного. Він ударив депутата у спину зі словами "З’ї****я н***й!".

Як екссекретар міської ради Чернівців штовхнув депутата від "Слуги народу": відео Віталія Аврама

Після цього інциденту Чинуш став між Проданом і Просяним, утворивши нібито стіну. Що стало причиною цього інциденту, наразі невідомо.

Що відомо про Василя Продана? Він чинний депутат міської ради Чернівців від опозиційної до мера фракції "Рідне місто" і чоловік екснардепки Оксани Продан. У 2018 році Чернівецька міськрада 29 голосами депутатів шляхом таємного голосування



Відтоді повноваження мера в Чернівцях впродовж дев'яти місяців виконував тодішній секретар міської ради Василь Продан. У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука і його поновили на посаді. Він чинний депутат міської ради Чернівців від опозиційної до мера фракції "Рідне місто" і чоловік екснардепки Оксани Продан. У 2018 році Чернівецька міськрада 29 голосами депутатів шляхом таємного голосування достроково припинила повноваження Олексія Каспрука Відтоді повноваження мера в Чернівцях впродовж дев'яти місяців виконував тодішній секретар міської ради Василь Продан. У квітні 2019 року Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення про відставку Каспрука і його поновили на посаді.

Сутички у міській раді Чернівців

У сесійній залі другий день поспіль не можуть провести засідання, аби закрити серпневу сесію. Річ у тім, що мерія в односторонньому порядку розірвала договір з управлінською фірмою "Порядок в домі". Через це рішення під міською радою двірники компанії влаштували мітинг.

Депутати опозиційних до мера фракцій "Рідне місто", "Команда Михайлішина" та "Народний контроль" не дозволяли розпочати сесію, поки до зали не пустять двірників. Зрештою декілька з них потрапили у залу і почався хаос. Відомо також, що депутати з цих фракцій виривали шнури з комп'ютерів та забирали картки у колег.