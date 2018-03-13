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"Черные полковники": почему приход к власти тиранов не вызывал у греков ни страха, ни возмущения

Диктаторы 13:47, сегодня 116 Читати новину українською

21 апреля 1967 года жители Афин проснулись в новом государстве. Власть захватили военные. Страной покатились аресты. Жесткие методы власти должны были быть ключом к экономическому успеху. Почти 10 лет символом страны была мифическая птица Феникс, которая хоть и страдает в пламени, но возрождается именно из огня. В историю это время вошо как эпоха диктатуры "черных полковников".

Диктатура не была чем-то новым для греков. С начала ХХ века военные часто приходили к власти, выводя страну из политического пике.

В 1923 году в условиях греко-турецких войн власть в руки взял генерал Николаос Пластирас. Через два года, в результате гражданской войны, его сбросил генерал Теодор Пангалос, в 1936 году политические распри остановил генерал Йоанис Метаксас, а в 1953-м в порядок приводил авторитетный ветеран и главнокомандующий армии Александрос Папагос.

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После Второй Мировой Греция напоминала растревоженный вулкан. Гражданская война здесь разразилась через два года после изгнания фашистов.

Конфликт который вспыхнул в 1946-м шел вокруг идеологического противостояния. Коммунисты пытались отвоевать себе место на политическом Олимпе и отвлечь Грецию с прозападного пути развития,
– отметил корреспондент ВВС на Балканах Кеннет Мэттьюс.

В рамках Холодной войны за Грецию боролись с одной стороны Москва, с другой – Лондон и Вашингтон.

"Для Кремля внедрения Греции в свою орбиту влияния было принципиальным. Эти влияния усиливали коммунистические соседи – Югославия и Болгария. В конце концов, после трех лет войны левые проиграли, а Коммунистическая партия официально оказалась вне закона", – отметил исследователь, политолог Манолис Хадгидакис.

В начале 50-х Греция уже вошла в НАТО и пыталась наладить более тесные связи с западными экономиками. Левые сотрудничество с Западом называли колониальной зависимости. Москва всячески поддерживала местных популистов, которые действовали по принципу "чем хуже, тем лучше". Из-за них усиливалась политический кризис, который тянул в пропасть всю экономику страны.

События двадцать первого апреля не вызвали ни страха, ни возмущения. Люди устали от политиканства и смотрели на военных, как на силу, что может принести стабильность, и надеялись на улучшение,
– вспоминает король Греции 1964-1974 гг. Константин ІІ Глюксбург.

Ночью 21 апреля на улицах Афин появилась бронетехника. Власть перешла в руки триумвирата – Георгиоса Пападопулуас, Стиллианоса Паттакоса и Николоса Макарезоса. Из-за цвета формы в мире их инициатива получила название "диктатура черных полковников".

Почему в первый же день новая власть арестовала почти 10 тысяч человек – смотрите в программе.

Теги: Греция История
Источник: 24 Канал
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